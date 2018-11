Successo fondamentale per gli Hogs Reggio contro i Warriors Bologna

Successo per gli Hogs Reggio Emilia che contro i Warriors Bologna dimostrano di avere carattere e voglia di play off.

Gli Hogs partono in attacco e portano palla fino alla red zone avversaria, ma la difesa bolognese riesce a bloccare i padroni di casa. La difesa granata non è certo da meno e rende subito la palla alla regia di Barbieri S.

E’ quindi lo stesso qb a portare la palla in td dopo una corsa di Sabbioni. Calcio addizionale non perfetto, ma che si trasforma in due punti con la corsa di Borsari che trattiene la palla snappata male e punteggio 8-0 dopo 9 minuti di gioco.

I Warriors non restano però a guardare e con una corsa di Lombardi riescono a entrare in td. Trasformazione bloccata dalla defense reggiana e punteggio 8 -6 alla fine del primo quarto.

Le difese coordinate per l’occasione da coach Rossi sulla panchina reggiana e dal mentore coach Longhi sulla panchina blue, si impongono sui giochi di attacco costringendo al punt più volte gli avversari.

Arrivati sulle 15 yds dei Warriors gli Hogs calciano con Barbieri A. un field goal che permette di portarsi sull’ 11- 6. Continuano a comandare le difese, prima con un fumble granata ricoperto da Marini dei Warriors, poi con i padroni di casa che costringono al punt i bolognesi per ben due volte. Il secondo punt è a ridosso della linea di end zone e viene stoppato da Gallon che porta la palla in td. Dopo il calcio addizionale di Barbieri A. tra i pali si arriva all’intervallo 18- 6.

Al rientro in campo è l’attacco granata ad imporre il proprio gioco segnando prima con un td pass di Barbieri S. su Ruozzi, poi a tornare in td con una qb sneack di Stefano Barbieri dopo che un intercetto di Ajmo Barbieri aveva ridato la palla a ridosso della red zone avversaria. Con il calcio addizionale nuovamente tra i pali il punteggio è così ora 31 a 6. Non è da meno la difesa granata che non concede nulla agli avversari e dopo l’ennesimo punt arriva un secondo td pass di Barbieri S. questa volta su Cebotaru. Trasformazione no good e punteggio 37- 6.

I Warriors provano a risollevarsi con una corsa di Ballarin che porta il punteggio sul 37 a 12. Nell’ultimo quarto di gioco c’è ancora tempo per un intercetto di Barbieri Ajmo, ma l’attacco granata non sfrutta il possesso di palla e va al punt. Ne approfittano così gli ospiti che tornano ben due volte in td con due td pass su Bello. Oramai non c’è il tempo per rimontare e il match termina sul 37-26.

Successo fondamentale per gli Hogs che si giocheranno ora il tutto e per tutto domenica prossima contro i Red Jackets Sarzana.

In or out: sarà quello il match che decreterà chi andrà ai play off come seconda del girone dietro ai Dolphins Ancona a punteggio pieno.