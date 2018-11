Reggio Emilia: sfreccia col camion, ubriaco, nella centralissima via Emilia. Denunciato

In piena zona ztl, oltre a condurre il veicolo a una velocità pericolosa, guidava l’autocarro con un tasso alcolico di oltre 1,00 g/l. Ad accertarlo i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia che con l’accusa di guida in stato d’ebrezza hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un cittadino francese 31enne in Italia sena fissa dimora. All’uomo i militari, oltre a comminargli la denuncia e il ritiro della patente di guida, gli hanno contestato una serie di contravvenzioni al codice della strada in tema di sicurezza, tra cui la velocità pericolosa rilevata dai carabinieri del nucleo radiomobile lungo la centralissima via Emilia Santa Stefano.

L’origine dei fatti l’altra notte quando il cittadino francese alla guida di un autocarro Renault Master con targa francese, transitava a velocità molto elevata e pericolosa in via Emilia Santo Stefano con direzione via Emilia San Pietro. Lo stesso veniva raggiunto e fermato da un equipaggio dei carabinieri. Durante le procedure di identificazione e di controllo dei documenti, i carabinieri lo sottoponevano ad accertamento del tasso alcolemico mediante l’etilometro. Le due prove eseguite portavano ad accertare che il 31enne aveva un tasso alcolemico di oltre 1,00 g/l. L’esito dell’attività vedeva i militari procedere all’immediato ritiro della patente a carico del conducente e la contestuale denuncia in stato di libertà per i reato di guida in stato d’ebbrezza. Provvedimenti a cui seguirà, in caso di condanna penale, la maxi multa prevista sino ad un massimo di oltre 8.000 euro circa.