Cielo coperto con parziali e temporanee schiarite. Deboli piogge, sparse ed irregolari, potranno interessare l’intera regione e assumeranno carattere nevoso al disopra dei 1500 metri. Temperature: minime in lieve flessione con valori tra 7 e 10 gradi; massime in lieve aumento con valori fra 9 e 13 gradi. Venti: deboli prevalentemente occidentali in pianura, da sud ovest sui rilievi. Mare: poco mosso sotto costa, mosso al largo ma con moto ondoso in attenuazione.