Calcio, Bologna-Fiorentina 0-0

Tredicesima Giornata di campionato di Serie A. Allo stadio Dall’Ara, Bologna – Fiorentina finisce 0-0 con Milenkovic che colpisce un palo di testa. Quinto pareggio consecutivo per i viola, mentre la squadra di Inzaghi fa un passetto in avanti in zona salvezza.

Tabellino

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 7; Calabresi 6, Danilo 6, Helander 7, Mattiello 5.5 (86′ Dijks s.v.); Poli 6, Pulgar 6, Svanberg 5 (56′ Krejci 5.5); Orsolini 6.5 (72′ Dzemaili 6), Santander 5.5, Palacio 5.5. Allenatore: Filippo Inzaghi

FIORENTINA (4-3-3): Lafont 6.5; Milenkovic 7, Ceccherini 6.5, Vitor Hugo 6, Biraghi 6; Benassi 5.5 (87′ Dabo s.v.), Veretout 6, Gerson 6 (80′ Mirallas 6); Chiesa 6.5, Simeone 6 (72′ Thereau 5.5), Edimilson Fernandes 5.5. Allenatore: Stefano Pioli

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

AMMONITI: Calabresi, Krejci, Palacio (B), Vitor Hugo (F)