A Modena l’anteprima nazionale del nuovo libro di Alberto Angela

In una domenica di fine novembre a Modena presso il Forum Monzani totalmente esaurito in ogni posto disponibile, comprese le sale attrezzate con la contemporanea video, il più amato divulgatore del nostro Paese, Alberto Angela, ha presentato in anteprima nazionale il suo ultimo lavoro editoriale, Cleopatra la regina che sfidò Roma e conquistò l’eternità. Decisamente un gran colpo questo per il gruppo del Forum Eventi modenese che porta in casa un’evento mediatico e culturale di prima grandezza.

Poco prima dell’inizio della consueta presentazione da parte di Angela, campione di comunicazione e con tempi da grande televisione, circola la voce che le vendite del libro stiano per segnare un guinnes per numero di copie ad un singolo evento. Le trasmissioni e i libri realizzati da questo studioso e indiscusso personaggio della televisione italiana, oramai portano come un vero e proprio marchio di famiglia gli “Angela” appunto che da decenni sono garanzia di professionalità, chiarezza e rispettivo successo. Un bellissimo pomeriggio di novembre a Modena, palcoscenico della grande storia per un giorno.

(Claudio Corrado)