UniCredit, Salotto di Economia e Finanza a Modena

Marco Grazioli, Presidente TEH Ambrosetti; e Simone Puricelli, Senior Sales Manager Amundi, sono gli esperti che UniCredit ha portato nel “Salotto di Economia e Finanza”, organizzato dalla banca giovedì scorso al Museo Enzo Ferrari di Modena.

Davanti ad una platea composta da circa 140 persone tra rappresentanti di spicco della società e dell’imprenditoria emiliana, Andrea Moggi, Responsabile Private Banking Modena UniCredit, e Paolo Rossi, Responsabile Corporate Banking Modena UniCredit, hanno avviato i lavori, introducendo l’intervento di Simone Puricelli centrato sul tema “investire nel cambiamento”, ovvero l’impatto dei trends di lungo periodo sulle modalità e le opportunità di investimento.

A seguire, l’intervento di Marco Grazioli che ha fornito una panoramica sull’attuale contesto economico europeo e mondiale.

Il Salotto di Economia e Finanza è una delle iniziative realizzate da UniCredit per i propri clienti: un’opportunità per conoscere personalmente le competenze dei migliori specialisti interni ed esterni; per confrontarsi ed individuare nuove possibilità di pianificazione finanziaria e di protezione del patrimonio.

***

Nella foto, da sinistra: Andrea Moggi, Responsabile Private Banking Modena UniCredit; Marco Grazioli, Presidente TEH Ambrosetti; e Paolo Rossi, Responsabile Corporate Banking Modena UniCredit.