Operazione “San Prospero Sicuro”: rinvenimento pacco sospetto in via Toschi

A seguito delle determinazioni assunte in Prefettura in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e di successivo tavolo tecnico svoltosi in Questura per la pianificazione dei servizi, per assicurare un sereno San Prospero alla cittadinanza il Questore ha messo in campo uno scrupoloso dispositivo di sicurezza cui hanno preso parte tutte le Forze di Polizia: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

I sevizi, predisposti sui quadranti della mattina e del pomeriggio, sono stati coordinati da un primo dirigente della Polizia di Stato e da un funzionario della Questura. Complessivamente sono stati impegnati 30 uomini delle Forze dell’Ordine oltre ad un contingente specializzato dell’Arma dei Carabinieri.

Nella mattinata, in via Toschi, la Polizia Municipale ha rinvenuto, abbandonata in strada, una valigetta sospetta. La Questura ha predisposto un servizio di interruzione della viabilità mettendo in sicurezza la zona. Sul posto interveniva una unità specializzata di artificieri provenienti da Bologna. L’apertura, in sicurezza, della valigia ha consentito di accertare che, fortunatamente, si trattava di un falso allarme e la viabilità, alle ore 11,30 circa è stata riaperta.