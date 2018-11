Martedì notte in A1 chiusa l’uscita della stazione di Modena sud

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione programmati in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-per una notte, dalle ore 20:00 di lunedì 26 alle ore 06:00 di martedì 27 novembre, sarà chiusa l’area di servizio ‘Secchia est’, situata nel tratto compreso tra Modena nord e Reggio Emilia, verso Milano;

-per una notte, dalle ore 20:00 di martedì 27 alle ore 06:00 di mercoledì 28 novembre, sarà chiusa l’area di servizio ‘Secchia ovest’, situata nel tratto compreso tra Reggio Emilia e Modena nord, verso Bologna/Firenze;

-per una notte, dalle ore 22:00 di martedì 27 alle ore 06:00 di mercoledì 28 novembre, sarà chiusa l’uscita della stazione di Modena sud, per chi proviene sia da Milano sia da Firenze/Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Modena nord o di Valsamoggia.