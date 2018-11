Liberi di guidare… sempre! A Modena e provincia lezioni di guida sicura per over 65

Gli Over 65 di Modena e provincia chiamati a raccolta per aggiornarsi sulle regole della

strada e sulla guida sicura.

Prende il via nei prossimi giorni il corso di aggiornamento Liberi di guidare… sempre, con

lezioni teoriche realizzate dalla Polizia Municipale e Asl e lezioni di guida sicura con

istruttori di scuola guida delle autoscuole del territorio, per tenere aggiornati gli ultra 65enni sulle nuove norme stradali e promuovere una guida in tutta sicurezza.

L’obiettivo è di promuovere fra i patentati B over65 un aggiornamento delle competenze alla guida, sia dal punto di vista delle regole in strada che della consapevolezza delle proprie condizioni quando ci si mette alla guida, per aumentare la sicurezza stradale, ridurre i fattori di rischio, prevenire i sinistri stradali e promuovere una mobilità sostenibile.

Gli appuntamenti, prenotabili gratuitamente, si svolgeranno a Modena il 26 e il 28 novembre, il 3 e l’11 dicembre, presso la Sala Rabitti in via Galilei 165. A Serramazzoni si svolgeranno il 27 novembre e il 4 e l’11 dicembre, presso la Sala di Cultura di via Roma 301. A Pavullo, presso la sala consiliare dell’Unione di via Giardini 15, gli incontri ci saranno il 29 novembre e il 6 e il 13 dicembre.

Gli over 65 coinvolti in incidenti a piedi o in macchina sono in aumento e iniziative come

queste possono dare un contributo prezioso in fatto di prevenzione.

L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna di informazione ed educazione della Regione

Emilia-Romagna “Guida Sicura” ed è promossa dall’Osservatorio per l’educazione e la

sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna, con il coordinamento della coop. La

Lumaca di Modena.

In Emilia-Romagna sono 680mila gli anziani over 65 con patente B, una platea ampia di

persone spesso ancora in buona salute e impegnate in famiglia e nel sociale. Liberi di

guidare, attraverso gli eventi formativi pensati per migliorare la sicurezza e la sicurezza

percepita, si pone anche l’obiettivo di costituire un momento propedeutico al rinnovo della

patente per gli over 65.

Ogni anno sulle strade dell’Emilia-Romagna si verificano centinaia di incidenti stradali ed i

soggetti maggiormente coinvolti sono gli utenti deboli, tra cui i ciclisti e motociclistici. Proprio per questo iniziative di informazione come queste vogliono creare consapevolezza in tutti gli utenti della strada, per far capire quanto sia importante muoversi secondo le regole e mettere in strada il rispetto per gli altri perché sulla strada non ci sono mai nemici, ma solo compagni di viaggio.

È possibile iscriversi agli incontri fino all’esaurimento dei posti disponibili telefonando allo

059.8860012 (chiedere di Ambra) o inviando una mail a educazioneambientale@lalumaca.org entro il 26 novembre.

(immagine d’archivio)