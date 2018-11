Forza Italia Giovani Sassuolo: “tasse ai massimi, servizi carenti”

“La conferma da parte del sindaco di non aumentare le tasse comunali fa tirare un sospiro di sollievo ai cittadini sassolesi, ormai da anni sottoposti ad una delle tassazioni più alte della provincia – afferma Davide Capezzera, Forza Italia Giovani Sassuolo -. Questa chiara mossa elettorale, non cancella però lo stato di sostanziale disastro in cui si trova il bilancio comunale; risultato di politiche scellerate di sinistra”.

“La società controllata dal comune, Sgp – prosegue Capezzera – è una polveriera pronta ad esplodere, che si sta facendo finta di spegnere. Basta considerare il fatto che al 31/12/2017 i debiti del comune ammontano a 74.000.000, di cui 53 milioni riguardanti Sgp, che sono in gran parte mutui”.

“Questa situazione, naturalmente – aggiunge Forza Italia Giovani – influisce sulla qualità dei servizi pubblici: strade periferiche, e non solo, con scarsa illuminazione, polizia municipale depotenziata, incuria del centro storico, scarse manifestazioni per noi giovani. A tutto questo si aggiunge un clima di insicurezza e paura, causata dai numerosi atti criminali che hanno coinvolto molti cittadini. Il sindaco – conclude Capezzera – piuttosto che fare incontri sulla mobilità sostenibile a cui partecipano in pochi, a causa della scarsa qualità delle piste ciclabili cittadine, si preoccupi di ascoltare e risolvere le grida di aiuto che si levano da parte dei sassolesi”.