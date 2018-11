Controlli dei carabinieri nei night club della provincia

Oltre trenta pattuglie dei carabinieri di tutta la provincia, compresi i militari del Nas e gli uomini dell’Ispettorato del Lavoro, nella notte tra venerdì e sabato sono state impegnate in un servizio di controllo dei night club. Nove complessivamente i locali notturni controllati: due a Modena, due a Castelfranco Emilia, due a Sassuolo e tre a Carpi. Gli accertamenti hanno riguardato la regolarità dei contratti di lavoro e delle licenze, il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e le normative igienico sanitarie.

Nel corso dei controlli sulla sicurezza, in un caso, i militari hanno trovato le porte di sicurezza dotate di aperture a spinta chiuse con catene e lucchetti. In altri casi erano invece state installate videocamere di sorveglianza in maniera impropria. Controllate una settantina di persone tra ballerine, camerieri e altro personale. All’esterno di un locale è stato arrestato un moldavo 20enne perché trovato in possesso di una carta d’identità rumena contraffatta. Per quanto riguarda invece l’inquadramento e la regolarità nel versamento dei contributi degli addetti, occorrerà un approfondimento da parte dell’Ispettorato del Lavoro: solo dopo un esame attento potranno essere valutate eventuali irregolarità.