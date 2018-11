Cena degli auguri di fine anno della Lega sezione di Sassuolo

Venerdì 30 novembre alle ore 20.00 presso il Ristorante Leon d’Oro di Muzzarelli, in via Indipendenza, la Lega sezione di Sassuolo organizza la tradizionale cena degli auguri di fine anno. Il costo è di 35 euro a persona, comprensivo di 3 biglietti della lotteria con oltre 30 ricchi premi.

“Saremmo felici se partecipaste numerosi – dichiara il Segretario Francesco Menani – in quanto sarà anche un’occasione per parlare di elezioni Amministrative con qualche anticipazione interessante. Serve sapere in quanti intendono aderire entro mercoledì 28 per riservarvi i posti ancora a disposizione”.