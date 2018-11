Casa al mare fantasma, truffatore modenese denunciato dai carabinieri reggiani

Le modalità sono sempre le stesse: attraverso un sito di annunci affittava appartamenti al mare nella riviera romagnola. Una volta ricevuta l’importo non dava più notizie di se sparendo nel nulla. In questo modo un truffatore abitante nel modenese ha raggirato un reggiano, monetizzando l’importo richiesto per l’affitto della casa “fantasma”. E’ quanto accertato dai carabinieri di Correggio che hanno denunciato alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 49enne abitante a Campogalliano (MO).

La vittima, un 52enne di Correggio, aveva concordato l’affitto per un appartamento al mare in località Misano Adriatico, pattuendo un prezzo di 400 euro per l’ultima settimana d’agosto per poi intascato i soldi sparire nel nulla. I carabinieri della stazione di Correggio, a cui l’uomo ha formalizzato la denuncia, sono riusciti a risalire all’inserzionista che è stato denunciato. Per la vittima l’amarezza di non aver potuto fare le ferie e la speranza, grazie alle risultanze investigative dei Carabinieri, di poter ottenere in sede processuale il giusto risarcimento.