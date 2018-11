Cambia la viabilità in centro a Fiorano: ora la chiusura è da Vicolo Ferri a Via Marconi

E’ stata emessa una nuova ordinanza relativa alla viabilità in Via Vittorio Veneto a Fiorano Modenese, interessata dai lavori di rifacimento della rete idrica e ad interventi sulla rete del gas, propedeutici poi all’intervento di riqualificazione del centro storico.

Fino alle ore 18 del 30 novembre 2018, in entrambi i sensi di marcia, resta chiuso il traffico in Via Vittorio Veneto dall’incrocio con Vicolo Ferri e Via Bonincontro, fino all’incrocio con Via Marconi e Via Statale Ovest. E’ vietata la sosta con rimozione forzata lungo questo tratto, con esclusione dei veicoli destinati al carico e scarico delle merci per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

Il transito è consentito ai mezzi di soccorso, ai veicoli del residenti e ai veicoli destinati al carico e scarico delle merci, ai veicoli delle onoranze funebri durante lo svolgimento dei funerali e ai veicoli autorizzati dall’ufficio di Polizia Municipale.

I veicoli autorizzati a transitare, nel caso di chiusura totale della strada, possono percorrere Via Vittorio Veneto sulla corsia preferenziale, anche in direzione Maranello.

E’ possibile il transito per tutti i veicoli provenienti da Sassuolo, nel tratto che consente l’accesso al parcheggio retrostante la Banca Carisbo.