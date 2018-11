Autostrade: chiusure notturne in A1, R49, R06, R05

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, sul R49 Complanare di Piacenza sud, sul R06 (Raccordo A1 Milano-Napoli-Tangenziale est di Milano) e sul R05 (Raccordo A1 Milano-Napoli-Piazzale Corvetto), per consentire lavori di pavimentazione programmati in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Melegnano, per chi proviene da Bologna, dalle ore 22:00 di lunedì 26 alle ore 05:00 di martedì 27 novembre.

In alternativa, per facilitare i flussi di veicoli, si consiglia di immettersi sulla A58 TEEM Tangenziale esterna di Milano ed uscire alla stazione di Vizzolo Predabissi oppure uscire allo svincolo di San Giuliano Milanese, al km 2+700 della A1 Milano-Napoli;

-sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata verso Milano e Bologna ed in uscita per chi proviene da Milano, dalle ore 22:00 di lunedì 26 alle ore 05:00 di martedì 27 novembre.

R49 Complanare di Piacenza:

-sarà chiusa l’entrata della stazione di Piacenza sud, verso Milano e in direzione di Bologna, per due notti consecutive con orario 21:00-06:00, dalle ore 21:00 di lunedì 26 alle ore 06:00 di mercoledì 28 novembre.

In alternativa, per facilitare i flussi di veicoli, si consiglia di percorrere la SP10, immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia dalla stazione autostradale di Piacenza ovest ed entrare sulla A1 Milano-Napoli per proseguire in direzione di Milano o di Bologna;

-sarà chiusa l’uscita della stazione di Piacenza, per chi proviene da Bologna, dalle ore 21:00 di martedì 27 alle ore 05:00 di mercoledì 28 novembre.

In alternativa, per facilitare i flussi di veicoli, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Piacenza nord, sulla A1 Milano-Napoli o di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia;

-sarà chiuso, dalle ore 22:00 di lunedì 26 alle ore 06:00 di martedì 27 novembre, il ramo di allacciamento, per chi proviene da Bologna ed è diretto sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, in entrambe le direzioni (verso Brescia e Torino) ed in uscita a Piacenza sud. Si precisa che saranno regolarmente aperti gli accessi da Torino e da Brescia della A21, in direzione di Milano.

In alternativa, per facilitare i flussi di veicoli, si consigliano i seguenti itinerari:

da Bologna verso Piacenza: uscire alla stazione di Piacenza nord, sulla A1 Milano-Napoli o di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia;

da Bologna verso la A21/Brescia: immettersi sulla A21 dall’allacciamento A1/D21 Diramazione per Fiorenzuola, al km 74+000 della A1 Milano-Napoli;

da Bologna verso A21/Torino: uscire alla stazione autostradale di Piacenza nord, sulla A1 ed invertire il senso di marcia;

R06 (Raccordo A1 Milano-Napoli-Tangenziale est di Milano):

-sarà chiuso il ramo di allacciamento, per chi proviene da Bologna ed è diretto sulla A51 Tangenziale est di Milano, dalle ore 22:00 di giovedì 29 alle ore 05:00 di venerdì 30 novembre.

In alternativa, per facilitare i flussi di veicoli, si consiglia di seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli lungo il Raccordo A1/Piazzale Corvetto R05 e seguire le indicazioni per A51 Tangenziale est di Milano.

R05 (Raccordo A1 Milano-Napoli-Piazzale Corvetto):

-sarà chiuso il ramo di allacciamento, per chi proviene da Bologna ed è diretto a Milano, verso San Donato/Metanopoli, dalle ore 22:00 di venerdì 30 novembre alle ore 05:00 di sabato 1 dicembre.

In alternativa, per facilitare i flussi di veicoli, si consiglia di seguire le indicazioni per la A51 Tangenziale est di Milano ed, allo svincolo di Paullo, invertire il senso di marcia.