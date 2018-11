Arrestato a Reggio Emilia dai Carabinieri dopo furto in negozio abbigliamento

Grazie ai dipendenti che hanno tampinato il ladro e allertato il 112 dei carabinieri, non è andata a buon fine la trasferta furtiva di H.Z., un 30enne nordafricano, in Italia senza fissa dimora, che ieri mattina dopo la razzia di capi d’abbigliamento in un negozi della centralissima via Emilia San Pietro di Reggio Emilia, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile con l’accusa di furto aggravato. L’uomo, peraltro recentemente arrestato nel bolognese per analogo furto, al termine delle formalità di rito è stato ristretto a disposizione della Procura reggiana. Questa mattina comparirà davanti al Tribunale di Reggio Emilia per rispondere delle accuse a lui contestategli.