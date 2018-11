25 novembre 2018: la Polizia di Stato in prima linea per prevenire e contrastare la violenza sulle donne

Nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore”, domani 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, verrà allestito, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in Largo San Giorgio a Modena, un punto d’ascolto, ove personale della Divisione Polizia Anticrimine, della Squadra Mobile e dell’Ufficio Sanitario, coadiuvato dalla locale AUSL e dal Centro Antiviolenza, favorirà un approccio proattivo con l’utenza.

L’obiettivo della campagna di sensibilizzazione è quello di agevolare l’emersione del fenomeno della violenza di genere, garantire supporto ad eventuali vittime e fornire una corretta informazione in materia.