“Venerdì ci vediamo da Lucio”, la Fondazione Lucio Dalla riapre la casa di Bologna

E’ stata presentata oggi in conferenza stampa l’iniziativa “Ci vediamo da Lucio!” è la prima di quelle condivise nel patto di collaborazione che Fondazione Lucio Dalla e Comune di Bologna hanno stretto, impegnandosi alla realizzazione di una articolata progettualità che, avendo Lucio come inesauribile fonte di ispirazione, si esprime in attività culturali e in iniziative rivolte ai giovani, senza trascurare l’attenzione per il sociale.

Con l’iniziativa “Venerdì ci vediamo da Lucio”, Fondazione Lucio Dalla, avvalendosi della collaborazione tecnico-operativa di BolognaWelcome, a partire da gennaio 2019 aprirà settimanalmente le porte della Casa dell’artista e le sue stanze, che esprimono le tante sfaccettature di una incontenibile personalità, accoglieranno i visitatori desiderosi di compiere un vero e proprio viaggio nella vita di Lucio. I visitatori potranno scegliere tra i quaranta venerdì in calendario prenotando online attraverso il sito www.fondazioneluciodalla.it o sul sito bolognawelcome.it a partire dal 9 dicembre 2018. Il prezzo finale della visita guidata sarà di 15€ per persona.

Il progetto “Labo-contest videoclip” che Fondazione Lucio Dalla realizzerà in collaborazione con Bologna Città Creativa della Musica UNESCO e l’ufficio Musica del Comune di Bologna a partire dal 2019, aprirà le stanze di via D’Azeglio ai giovani, per una residenza artistica. Il bando della Fondazione prevede, al termine di questo percorso creativo, la selezione del video-maker che realizzerà il videoclip di un brano di Lucio Dalla.

Nel 2019 ricorre il quarantennale dell’uscita di uno degli album più famosi e più significativi dell’artista, “Lucio Dalla”, che ispirerà il principale evento di celebrazione del compleanno dell’artista. Il 4 marzo 2019 il palco del Teatro Comunale di Bologna ospiterà l’appuntamento dedicato a Lucio e al suo genio; un’occasione per ricordare anche la proficua collaborazione tra il cantautore bolognese e il Comunale.