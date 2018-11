Sold out per la finale del Premio Pierangelo Bertoli 2018, domani allo Storchi di Modena

Tutto esaurito per la serata finale di domani – sabato 24 novembre – della sesta edizione del Premio Pierangelo Bertoli, dedicato al cantautore sassolese e in programma dalle ore 21.00 presso il Teatro Storchi di Modena. Il premio è indetto dall’Associazione Culturale Montecristo, con l’appoggio della famiglia Bertoli, la Direzione Artistica di Alberto Bertoli e Riccardo Benini e la collaborazione di BPER Banca. Lo spettacolo sarà condotto da Andrea Barbi. Gli organizzato ringraziano per il meraviglioso risultato raggiunto in prevendita.

Verranno assegnati complessivamente cinque Premi stabiliti da una Commissione Artistica composta da personalità del mondo della musica e della cultura.

Premio Nuovi Cantautori – gli 8 finalisti e le loro canzoni inedite:

MARCO GALLI da Monza con “La danza del tempo”;

IACOPO LIGORIO da Brindisi con “Talentopoli”;

MONICA P da Torino con “Tutto il resto rende più denaro“;

ORKESTRINA da Reggio Emilia con “La notte giudica”;

FRANCESCO RAINERO da Firenze con “Mare che cammina“;

GIACOMO ROSSETTI da Firenze con “L’America”;

NOEMI TOMMASINI da Reggio Emilia con “I tuoi occhi stasera”;

DAVIDE TURCI da Modena con “Un filo di voce”.

Il Premio Pierangelo Bertoli “2018” – sarà conferito a NEK, cantautore e polistrumentista sassolese che nella sua carriera artistica ha inciso più di 15 pubblicazioni. Il suo grande valore artistico è sancito, oltre che dalle sue composizioni, anche dalla risposta del pubblico.

Il Premio Pierangelo Bertoli “A muso duro” – a DOLCENERA, per la capacità di affrontare il suo percorso e le sue composizioni in maniera intellettualmente indipendente, rimanendo fedele a se stessa.

Il Premio Pierangelo Bertoli “Italia d’oro” a MARCO MASINI, per il suo impegno nel descrivere la situazione politico-sociale contemporanea o prospettica, trattando anche temi come la violenza sulle donne o la droga.

Il Premio Pierangelo Bertoli “Per dirti t’amo” ai NEGRITA, da più di due decenni band dirompente nella scena rock italiana, esempio di libertà, integrità artistica e originalità, per l’attenzione nel creare brani dal forte impatto emotivo sul tema dell’amore universale dai caratteri anticonformisti e intellettualmente indipendenti.