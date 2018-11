Sabato al Crogiolo Marazzi “Nudi. Le ombre della violenza sulle donne”

Prenderà il via domani, sabato 24 novembre a partire dalle ore 21, in concomitanza con le celebrazioni della Giornata contro la Violenza sulle Donne, la stagione 2018-2019 di “Crogiolo Aperto”: rassegna culturale organizzata dal Comune di Sassuolo in collaborazione con le associazioni culturali cittadine che si svolge al Crogiolo Marazzi grazie alla disponibilità di Marazzi Group.

“Nudi. Le ombre della violenza sulle donne” è questo il titolo dello spettacolo scritto e interpretato da Barnardino Bonzani e Monica Morini, da un progetto di Elisabetta Musi, a cura dell’Associazione Artemisia.

Nel corso della serata verrà presentato il progetto: “Tutti insieme per la Sala Operatoria del Futuro”, finalizzato alla raccolta fondi per la realizzazione della Sala Ibrida. Un’iniziativa promossa dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena per dotare l’Ospedale di Baggiovara di una sala operatoria all’avanguardia, un unico ambiente ad alta tecnologia dove specialisti diversi lavorano in concerto tra loro e, senza spostare il paziente, possono fare una diagnosi immediata e in contemporanea operare in modo più rapido, preciso e sicuro.

L’ingresso naturalmente è libero e gratuito ma fino ad esaurimento dei posti disponibili.