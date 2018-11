Rocco Papaleo a Cadelbosco Sopra con il suo ‘Coast to coast’

Domenica prossima (ore 21) Rocco Papaleo arriva all’Altro Teatro di Cadelbosco Sopra con il suo nuovo spettacolo ‘Coast to coast’, il cui sottotitolo recita “quando sei stanco di raccontare l’ultimo viaggio è il momento di cominciarne un altro”, nasce dalla volontà di creare un teatro “a portata di mano”, capace di divertire e al tempo stesso emozionare.

Sul palco, ad accompagnare l’attore e cantante lucano, ci saranno quattro musicisti: Arturo Valiante (pianoforte), Guerino Rondolone (bassi e contrabbasso), Davide Savarese (tamburi) e Giorgio Tebaldi (trombone e ukulele).

In Coast to coast, Rocco Papaleo coinvolge il pubblico in un viaggio straordinario, in cui la musica incontra le parole, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali. Uno show come un diario da sfogliare a caso, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica, in un esperimento di teatro-canzone, con un occhio a Giorgio Gaber e uno alla Basilicata.