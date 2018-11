Raperonzolo, domenica al Piccolo Teatro in Piazza di S.Ilario D’Enza

Domenica 25 novembre alle ore 16:30 Accademia Perduta / Romagna Teatri presenta a S. Ilario D’Enza presso il Piccolo Teatro in Piazza “Raperonzolo” di Sandro Mabellini, con Annalisa Salis e Elena Zagaglia per la regia di Sandro Mabellini.

Tutti o quasi conosciamo la storia di Raperonzolo. Della bambina portata via da una maga ai suoi genitori in cambio di una manciata di raperonzoli. E da lei costretta a vivere in una torre. In questa rilettura, si immagina che la storia sia andata persa e che le sorelline Anna e Dorotea, ultime discendenti della famiglia dei Grimm, abbiano il compito di ricostruirla, o piuttosto reinventarla, mettendosi in contatto con i loro avi, grazie agli stimoli che ricevono da una sorta di montagna incantata fatta di corde rosse, situata in un luogo magico. Alla luce di questo nuovo punto di vista delle “sorelline Grimm”, al centro del racconto è il rapporto tra Raperonzolo e la Maga: non un rapporto tra una giovane innocente e una vecchia cattivona, ma a tutti gli effetti un rapporto tra una figlia e una madre, con tutto ciò che comporta…

In collaborazione con Associazione 5T – ingresso unico 5 €

Prevendita biglietti: Tabaccheria Merlini, P.za della Repubblica – Sant’Ilario d’Enza (RE)

Prenotazione telefonica: 328-6019875