Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 24 novembre

Molto nuvoloso al mattino con precipitazioni irregolari di debole-moderata intensità sul settore centro-occidentale e deboli intermittenti sul settore orientale, in progressiva attenuazione ad iniziare da ovest. Nuvolosità in attenuazione durante il pomeriggio con temporanee schiarite sulla Romagna. Nella notte nuovo aumento della nuvolosità con probabilità di precipitazioni sul settore orientale. Temperature: in lieve aumento nei valori minimi, comprese tra i 7/8 gradi dell’Emilia e 11/12 gradi della costa. Massime in aumento, più marcato sulla Romagna per venti di Garbino; valori attorno a 10 gradi sul settore centro-occidentale e 15/16 gradi sul settore romagnolo. Venti: al mattino deboli occidentali sulla pianura, deboli meridionali sulla costa e moderati sud-occidentali sui rilievi con possibili raffiche sulle colline romagnole. Nel corso della giornata attenuazione della ventilazione con venti prevalentemente occidentali su tutta la regione.

(Arpae)