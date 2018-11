Nuovo sito internet per l’aeroporto Marconi di Bologna

A quattro anni dall’ultimo restyling, il sito internet del Marconi (www.bologna-airport.it) cambia completamente, mettendo il passeggero al centro delle informazioni, con nuovi servizi, nuova grafica e un’attenzione particolare alle esigenze dei passeggeri ipovedenti.

Tra le novità più significative, si segnalano:

⦁ la visualizzazione di contenuti personalizzati secondo le esigenze del passeggero (con homepage differenziate per tre tipi di utenti: passeggeri che utilizzano il wi-fi dell’aeroporto, utenti che navigano da casa e utenti che si trovano all’estero),

⦁ il potenziamento dei servizi di e-commerce (con le interfacce dei servizi online riprogettate per rendere più semplice e veloce l’acquisto di voli, parcheggi e ingresso in sala Vip e con la possibilità di prenotare il servizio YouFirst),

⦁ l’ottimizzazione dell’esperienza di navigazione dell’utente (grafica migliorata, utilizzo di illustrazioni che facilitano la comprensione, riorganizzazione dei contenuti),

⦁ il miglioramento dell’accessibilità (massima attenzione alle esigenze dei passeggeri ipovedenti, in coerenza con il Protocollo d’Intesa sottoscritto la settimana scorsa con il Comune di Bologna per la promozione del Turismo accessibile).

All’interno della Guida al passeggero sono raccolte tutte le risposte alle domande più frequenti dei passeggeri: per chi parte da Bologna, per chi arriva a Bologna, per chi sosta in aeroporto, per chi ha necessità particolari.

Con il servizio MyFlight il passeggero può invece raccogliere tutte le informazioni legate al proprio volo, con aggiornamenti in tempo reale su eventuali variazioni.

Il nuovo Centro assistenza clienti consente di accedere ai vari canali per entrare in contatto con l’aeroporto: dalle informazioni telefoniche, alla app, all’assistente virtuale “Guglielmo Chatbot” che risponde tramite Messenger.

È inoltre confermata la suddivisione dei contenuti in tre macro sezioni: Viaggiare (tutto ciò che serve ai passeggeri), La società (le informazioni relative al gestore aeroportuale, le occasioni di business e le attività legate ad Ambiente, Qualità e Sicurezza) e Investor Relations (le comunicazioni specifiche legate alla natura di AdB quale società quotata in Borsa, sezione introdotta nel 2015).

Il sito internet dell’Aeroporto, in italiano e inglese e con una sezione in cinese, è stato realizzato in collaborazione con Tangible per la parte experience design e progettazione, Endurance s.r.l. – Web Solutions per la realizzazione tecnica e eMinds s.r.l. per il sistema di dinamic packaging legato alla Biglietteria aerea.

Il nuovo sito è anche supportato da una campagna di comunicazione online, da oggi sui monitor del Terminal passeggeri e sui canali social dell’Aeroporto con lo slogan “Uno per tutti!”.

Per maggiori informazioni: https://unopertutti.blq.it/