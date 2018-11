Mostra, libro e sport a Maranello contro la violenza sulle donne

Una giornata di iniziative per celebrare il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sabato 24 novembre alla Biblioteca Mabic alle 17.30 è in programma l’inaugurazione della mostra di Gisberto Biolchini “Manifesto” con presentazione a cura di Simona Piccinini. A seguire Helen Cerfogli e il gruppo Gent’Art presentano il libro di riflessioni poetiche “Il femminicidio”, con la partecipazione di Rossano Onano, poeta e psichiatra.

La mostra è aperta fino al 1 dicembre (orari: lunedì 14.30-19, da martedì a sabato 9-19). Sempre sabato una giornata di attività sportive gratuite per le donne con l’#opensport gratuito: presso la Piscina Comunale dalle 8 alle 13 nuoto libero, alle 11 corso acqua gym; presso la sala fitness della Polisportiva dalle 14 alle 16 a rotazione corsi fitness (è necessario il certificato medico per attività sportiva non agonistica).