Modena, controlli della Polizia contro droga, prostituzione ed immigrazione clandestina

Nella serata di ieri fino a tarda notte, personale della Squadra Mobile e della Squadra Amministrativa, unitamente a uomini del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e ad una unità cinofila della Questura di Bologna, ha effettuato un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni dello spaccio di sostanze stupefacenti, dell’immigrazione clandestina e della prostituzione.

Sono state sottoposte a verifiche le zone di viale Gramsci, della Stazione Ferroviaria, il Parco Novi Sad e XXII Aprile, via Emilia Ovest e via Emilia Est fino alla località San Damaso, predisponendo anche posti di controllo lungo le principali arterie stradali. Sono state identificate 46 persone, di cui 22 di nazionalità straniera e controllati 19 autoveicoli. Tre cittadine straniere, intente a prostituirsi, sono state accompagnate in Questura per accertamenti più approfonditi sulla loro identità.

In località San Damaso (MO), sono stati rinvenuti, occultati nelle pertinenze di uno stabile 40 grammi di marijuana.

Anche 5 sale slot sono state sottoposte a verifiche, estese agli avventori. Nel corso del controllo sono contestate 2 sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli orari imposti dall’ordinanza comunale in materia e identificate 21 persone.