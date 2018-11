Grigliata e buon vino per l’ultima giornata di corse della stagione 2018 dell’Ippodromo di Via Argiolas

Grigliata e buon vino per tutti gli ospiti che vorranno celebrare l’ultima giornata di corse per la stagione 2018 dell’Ippodromo Via Argiolas. Appuntamento a partire dalle ore 15 di domani, sabato 24 novembre, ingresso gratuito.

La stagione che sta per concludersi è stata di grande successo per l’Ippodromo modenese, qualificatosi per infrastrutture e qualità tra i primi d’Italia, allo stesso livello di Bologna, Firenze e Torino. Tale riconoscimento è stato confermato anche dal Ministero, il quale ha attribuito alla città un’aggiunta di ben 15 giornate di calendario.

L’Ippodromo di Via Argiolas ha quindi deciso di investire sia sulle curve del circuito, rinnovandole completamente, sia sulla tecnologia. Quest’ultimo settore in particolare costituisce un fiore all’occhiello della Società Modenese, unica in Italia a riprendere le corse con tecnologia FULL HD. Ma l’Ippodromo si è dedicato anche ad iniziative sociali, organizzando, in collaborazione con l’Accademia Militare di Modena, due grandi eventi a favore dei bambini malati seguiti dalle Onlus “Amici di Cristian” e “ASEOP”.

Nonostante tutto ciò, il Ministero continuerà a distribuire fondi pubblici sulla base della vecchia classificazione 2017. Considerati i costi di manutenzione della tribuna da 3000 posti, della pista di oltre 1000 metri – più grande di quella di Bologna per intenderci – e delle 15 competizioni in più concesse, il danno sarebbe ingente.

Il Presidente Arletti saluta con affetto tutti coloro che hanno seguito questa ricca stagione e chi lo ha sostenuto, nella speranza che i funzionari romani si accorgano della difficoltà che tale decisione provocherebbe.