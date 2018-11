Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, proseguono le iniziative istituzionali e culturali

Domenica 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. A Bologna e nel territorio della cittĂ metropolitana sono numerose per tutto il mese le iniziative organizzate per sensibilizzare i cittadini sul tema e creare così le basi per un cambiamento profondo.

Il Comune di Bologna e la CittĂ metropolitana, dopo la proposta dell’Anci nazionale, terranno le bandiere a mezz’asta durante la giornata e Merola ha scritto ai Sindaci dei Comuni della cittĂ metropolitana perchĂ© tutti facciano lo stesso. “Vista l’importanza dell’iniziativa – spiega il sindaco metropolitano – e considerata l’opportunitĂ di celebrarla in modo visibile alla cittadinanza, caldeggio vivamente l’invito di Anci ad esporre la bandiera dei nostri Comuni a mezz’asta, in tale giornata, in segno di lutto”.

Lunedì 26 novembre alle 12.30, la cerimonia in memoria di tutte le donne vittime di femminicidio nel Cortile d’onore di Palazzo d’Accursio. L’assessora alle Pari opportunitĂ e alla Lotta alla violenza e alla tratta sulle donne e sui minori, Susanna Zaccaria deporrĂ un mazzo di fiori alla lapide che ricorda tutte le donne vittime di femminicidio, inaugurata nel 2016.

L’assessora inaugurerĂ poi la mostra fotografica “Ritratti di donna”, allestita nelle bacheche del corridoio tra i due cortili di Palazzo d’Accursio, a cura di Comune e Cineteca. Le foto esposte, selezionate dall’archivio della Cineteca, sono di Romano Cagnoni, Nino Comaschi, Aldo Ferrari, Antonio Masotti ed Enrico Pasquali e catturano ritratti di donne che ridono o sorridono nella loro quotidianitĂ .

Prosegue fino al 4 dicembre il Festival della violenza illustrata, organizzato da Casa delle donne per non subire violenza con il supporto di Comune e Regione.

Tutte le iniziative sono raccolte in un calendario on line sul sito della CittĂ metropolitana dedicato alle Pari opportunitĂ .