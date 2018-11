Giornata contro la violenza sulle donne: domenica 25 a Castelnuovo la scrittrice Marilù Oliva

In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne domenica 25 novembre alle 17, presso la Sala delle Mura, l’autrice Marilù Oliva presenterà il suo romanzo “Le spose sepolte”, edito da Harper Collins. L’evento è a cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità e del Circolo Caos.

Il thriller della scrittrice bolognese ruota attorno alla misteriosa scomparsa di alcune donne, mogli e madri di cui i mariti sostengono di non sapere nulla. Uno dopo l’altro, i loro resti vengono ritrovati grazie a un killer implacabile che costringe chi le ha fatte scomparire a confessare dove si trovano le loro ossa e poi uccide i colpevoli, sempre assolti dai tribunali per mancanza di prove. Il rituale è feroce e spietato: l’assassino vuole così rendere giustizia alle spose sepolte.

I pochi indizi lasciati sulla scena del crimine conducono a un piccolo paese, Monterocca, soprannominato la Città delle Donne, un territorio nell’Appennino bolognese circoscritto da mura ed elementi naturali, governato da una giunta completamente al femminile. Il team investigativo, in cui spicca la giovane ispettrice Micol Medici, si trova catapultato in una realtà di provincia quasi isolata dal mondo, con una natura montana che fa da contorno e molti misteri avvolti nella nebbia. Un inquietante enigma conduce gli inquirenti ad un’azienda farmaceutica che sta sintetizzando un anestetico speciale: lo stesso utilizzato dal serial killer come siero della verità per far confessare i colpevoli. Ma quanti altri segreti si nascondono dentro i confini del piccolo paese? Solo Micol ha l’innata capacità di scoprirli, anche se questo potrebbe costarle la vita.

Con “Le spose sepolte” Marilù Oliva ribalta il genere giallo e ci regala un’indagine mozzafiato che sconfina nel thriller, intrisa di terrore e mistero. Una storia che si sviluppa intorno a una domanda: come sarebbe il mondo se al potere ci fossero le donne?

L’intervento della scrittrice sarà preceduto dal saluto di Daniela Sirotti Mattioli, vicesindaco con delega alle Pari Opportunità, e di Roberta Verdelli, presidentessa del Circolo Caos.

L’ingresso è gratuito e al termine dell’incontro il Circolo Caos offrirà un piccolo rinfresco.