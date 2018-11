Domenica a Bagnolo cerimonia di inaugurazione della nuova copertura per i campi da tennis

La comunità di Bagnolo è invitata a partecipare domenica, 25 novembre, all’inaugurazione delle nuove strutture di copertura dei campi da tennis di via XX Settembre. Il programma della mattinata prevede alle 9.30 la benedizione alla nuova struttura con il Parroco don Guerrino Franzoni, poi il taglio del nastro alle ore 10.30, alla presenza della Sindaca Paola Casali, del sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi e del Delegato provinciale della Federazione Italiana Tennis Marco Testi.

I lavori appena ultimati relativi alla copertura dei campi, con l’installazione della nuova struttura pressostatica, con relativa impiantistica necessaria per il sostentamento e per il riscaldamento degli spazi coperti, hanno avuto un costo complessivo di 115 mila euro, comprensivi anche degli allacciamenti alle reti tecnologiche (elettricità, metano e fognature) e interventi di miglioramento degli spogliatoi esistenti, che ora sono meglio riscaldati e hanno una adeguata fornitura di acqua calda.

La struttura è già aperta e utilizzata da alcuni giorni, ed è stata utilizzata in particolare per i corsi dei bambini e dei ragazzi che hanno subito apprezzato le funzionalità e la comodità dei nuovi spazi coperti.

“Per noi si tratta di una realizzazione importante – afferma la Sindaca Paola Casali – anche perchè rappresenta un ulteriore tassello di un progetto più ampio di riqualificazione e miglioramento del Parco dello Sport, che a sua volta fa parte di una serie di investimenti e progetti già finanziati che stanno trovando la concretizzazione in questi mesi”. Spiega più nel dettaglio Paola Casali: “Sempre nell’ambito dell’area sportiva, si è chiusa nelle scorse settimane anche la fase di raccolta delle offerte per affidare i lavori di riqualificazione della piscina comunale, un intervento da 420 mila euro complessivi dei quali il 50% finanziato da un contributo della Regione Emilia-Romagna: entro brevissimo termine sarà individuata dalla commissione giudicatrice l’impresa che realizzerà i lavori: interventi di riqualificazione delle vasche, l’area esterna, la palazzina spogliatoi e l’impiantistica. Il cantiere aprirà ragionevolmente entro la fine di gennaio per chiudersi entro giugno”.

Diversi altri interventi e opere già finanziate sono in programma dall’inizio dell’anno alla primavera, come spiega concludendo Paola Casali: “Nei primi mesi del 2019 partirà il primo stralcio di lavori di restauro del Torrazzo, finanziati con fondi derivanti da offerte effettuate da diversi imprenditori bagnolesi attraverso l’iniziativa ART-Bonus del Ministero dei Beni Culturali per 51.000 euro complessivi. La nostra intenzione è quella di attivare anche un secondo stralcio, per ulteriori 40 mila euro, così da completare il progetto di consolidamento e valorizzazione dei paramenti murari.

Inoltre, insieme alla Provincia di Reggio e al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale abbiamo progettato la realizzazione di una pista ciclopedonale, battezzata “Via Beviera” a lato della strada provinciale Bagnolo – Correggio. L’Ufficio tecnico della Provincia ha completato la progettazione esecutiva, e quindi entro la fine dell’anno sarà indetto il bando per il primo lotto, con i lavori al via in primavera, per un investimento di 120 mila euro che si aggiungono a 50 mila euro investiti nella fase iniziale di predisposizione del cantiere. La Provincia interverrà successivamente con un secondo lotto con ulteriori 75 mila euro.

Infine, è in fase di consegna il progetto esecutivo di restauro sulla parte storica del cimitero urbano, con un investimento diretto del Comune da 372 mila euro, con i lavori che saranno assegnati sulla base dell’offerta economica più vantaggiosa. Saranno recuperati e restaurati gli intonaci e i tinteggi della parte più antica del cimitero, andando a completare l’intervento già eseguito lo scorso anno sulle coperture da 100 mila euro. Anche questo cantiere partirà in primavera”.