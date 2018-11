Festa di San Prospero, vietato in centro storico il consumo e la vendita di alcolici in contenitori di vetro

Al fine di tutelare sicurezza, convivenza civile e pacifica, oltre che decoro dei luoghi pubblici, sulla base delle indicazioni ministeriali in materia e del Regolamento di Polizia locale, è stata emanata oggi un’ordinanza del sindaco con la quale – il 24 novembre, Festa del patrono San Prospero – si fa divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico nel centro storico di Reggio Emilia. Si vieta inoltre la vendita di bevande per asporto in contenitori di vetro per tutti gli esercizi presenti nella stessa zona del centro storico.

In particolare, il 24 novembre, dalle ore 6 alle 24, non è consentito il consumo di bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nella zona del centro storico delimitata dai viali della circonvallazione.

Il mancato rispetto della disposizione comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 50 euro.

Lo stesso giorno, nella stessa fascia oraria e nella medesima zona circoscritta dai viali di circonvallazione, non è consentita la vendita per asporto di bevande di qualunque gradazione e in contenitori di vetro, ai titolari degli esercizi di vendita al dettaglio nel settore alimentare, ai titolari di pubblici esercizi, alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, ai commercianti su aree pubbliche e ai circoli ricreativi. In questo caso, il mancato rispetto del divieto comporta una sanzione di 300 euro.

E’ prevista anche la confisca degli oggetti che sono stati strumento della violazione.