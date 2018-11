Un concerto per Lega Italiana Lotta Tumori e i volontari del Centro Oncologico Modenese

Sarà interamente devoluto al progetto Casa Luce e Sorriso e alle attività di volontariato presso il Centro Oncologico Modenese della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, l’incasso del Concerto che vedrà esibirsi sabato 24 novembre alle ore alle 21 (presso il Teatro Cittadella di Modena) i C’è di Peggio, una delle band più eclettiche del panorama modenese, che si esibiranno a titolo completamente gratuito per LILT Modena Onlus.

Un concerto che è ben più di un concerto.

Musica revival anni ’60 – ’70 – ’80 -’90 (Nomadi, Guccini, De Andrè, The Eagles, Battisti sono solo alcuni degli autori dei brani che saranno eseguiti) satira, poesia, prosa, e divertimento alla stato puro con i funamboli musicali “I c’è di Peggio”

Musica, Divertimento e Solidarietà saranno le parole d’ordine della serata. Un’occasione unica per essere accanto a LILT Modena Onlus e agli oltre quaranta volontari che ogni giorno si prodigano per assistere i pazienti e i famigliari al Centro Oncologico Modenese e la Radioterapia del Policlinico.