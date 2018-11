San Prospero, Reggio Emilia celebra la festa del suo patrono con tre giorni di iniziative

Sabato 24 novembre Reggio Emilia celebra la Festa del patrono San Prospero, uno degli appuntamenti più attesi e vissuti della città e del suo centro storico in particolare. Una giornata all’insegna della tradizione, che da sempre è occasione per la comunità di incontrarsi, vivere le strade e le piazze del centro tra musica, aromi e sapori d’autunno.

Anche quest’anno il programma degli eventi – che si articola in tre giornate – accosta alle celebrazioni liturgiche proposte culturali e occasioni di svago, curiosità artigianali e solidarietà, realizzate grazie all’ampia partecipazione di tutta la città. Oltre al Comune di Reggio Emilia e alla Provincia, alla Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e ai Custodi della Basilica di San Prospero, sono infatti coinvolte istituzioni e organizzazioni culturali e del commercio, come emerge dal programma che ha il suo culmine proprio nella giornata del 24 novembre.

HANNO DETTO – “La festa di San Prospero è tradizione, come è giusto che sia, e rende esplicite quelle potenzialità di attrattività che la buona e intelligente tradizione sa proporre – ha detto l’assessore a Città storica e Attività produttive Natalia Maramotti, presentando le iniziative – Accanto alle celebrazioni liturgiche, con la messa solenne presieduta dal vescovo Massimo Camisasca, merita una sottolineatura la coralità, la forte collaborazione della città a questa festa, dall’artigianato alle associazioni del commercio e a quelle di via, che sono ben quattro, mobilitate con idee e proposte per questa nostra festa, dalle associazioni culturali agli organismi di promozione del territorio, dalle scuole al mondo del volontariato”.

L’assessora ha sottolineato fra le iniziative, il Prosperino del giorno 25, l’apertura straordinaria della Biblioteca Panizzi anche nel giorno festivo del 24, la valorizzazione della Torre campanaria della Basilica del patrono.

Tematiche culturali, dal Concerto pro raccolta fondi per il restauro della Torre tenuto dall’Orchestra ‘Adagio e Furioso’ diretta da Gaetano Nenna, alla presentazione, domani in Basilica, del volume dedicato a don Ennio Anceschi, carismatico parroco di San Prospero, nel decennale della scomparsa, sono stati fra i temi evidenziati da Stefano Maccarini, in rappresentanza dei Custodi della Basilica di San Prospero.

Mario Bernabei, per l’Associazione Matildica Internazionale, ha evidenziato il convegno ‘Nel nome di Matilde. Quarant’anni di studi e iniziative’ dedicato – il 23 novembre in Sala del Tricolore – alla Gran Contessa e alle potenzialità attrattive del territorio matildico in relazione alla riscoperta dell’antico percorso-pellegrinaggio del Volto santo e alle potenzialità di Destinazione Turistica Emilia.

Lorena Belli, dirigente del Servizio Sportello e Attività produttive del Comune, ha fornito alcuni dettagli sul mondo del commercio e dell’artigianato presenti alla Sagra.

DI BANCO IN BANCO – Ricca l’offerta commerciale, che quest’anno prevede la presenza di 264 banchi di vendita nelle vie del centro storico, oltre alle tante iniziative specifiche a cura di organizzazioni e associazioni di via: ViaRomaviva (via Roma), I negozi di Porta via Emilia San Pietro (portici di San Pietro), “Ati Santo Stefano 2.0” (via Emilia Santo Stefano), Circolo degli Artisti (piazza della Vittoria e isolato San Rocco).

Piazza della Vittoria ospiterà il ‘Mercatino regionale piemontese’. Quindici aziende selezionate racconteranno al pubblico il valore e la storia di produzioni di eccellenza, difficili da trovare in commercio. Il Mercatino propone anche il percorso de ‘I giochi di una volta’, che sarà messo a disposizione di bambini e adulti, che verranno accompagnati alla riscoperta di giochi “antichi”. Il mercato, che sarà aperto al pubblico indicativamente dalle 9.30 alle 19.30, rimarrà allestito in piazza della Vittoria anche nella giornata di domenica 25 novembre.

Le Pro loco della nostra montagna offriranno, in piazza San Prospero, prodotti autunnali, quali caldarroste, miele, vin brulè, castagnaccio, nocciole, funghi, tortellini di castagna, brulè di mele e tante altre delizie.

LA GIORNATA DEL 24 NOVEMBRE – Ad aprire la mattinata sarà, come tradizione, tra gli appuntamenti più attesi, nella Basilica di San Prospero, la Messa Solenne (ore 11), presieduta dal vescovo Massimo Camisasca.

Tra i banchi non mancheranno le occasioni per partecipare alle attività promozionali e alle raccolte fondi promossi da 40 soggetti tra associazioni, scuole e parrocchie, in piazza Fontanesi e dintorni: Andos, Aima, Amici del Presepe Napoletano, Legambiente, Reggio Emilia, Enpa, Croce Rossa Italiana, Associazione musicale culturale Artemisnike, Giro del Cielo, Ring 14, Avd, Nuovo Fiore, La carezza, MaMiMò, DarVoce, Associazione culturale Il Giardino dei Linguaggi, Agesci Scout Reggio Emilia, I Santinnocenti, Gruppo Scout Rivalta, Telefono Azzurro, Fondazione Grade Onlus, Associazione Tartufai Reggiani, Uici, Associazione albanese Aquila, Asdre, Il Cicciolo d’oro, Auser, Parrocchia San Giovanni battista in Leguigno, Parrocchia santi Gervasio e Protasio, Scuola secondaria di primo grado Fontanesi, Scuola dell’Infanzia Don Primo Carretti, Scuola primaria Italo Calvino, Istituto comprensivo Marco Emilio Lepido, Scuola primaria statale Ada Negri, Croce verde, Scuola primaria Matilde Di Canossa, Scuola primaria Sant’Agostino.

Ampio spazio sarà dato anche quest’anno alle iniziative benefiche e di solidarietà, con numerose associazioni presenti tra i banchi sparsi in città per promuovere la raccolta fondi a sostegno di realtà sociali, associazioni, scuole e parrocchie.

In tema di valorizzazione dei prodotti del territorio e dell’enogastronomia, l’aperitivo sulla terrazza del teatro Municipale Romolo Valli, alle ore 19: vino, cibo e divagazioni in uno dei luoghi più magici della città.

La Biblioteca Panizzi osserverà l’apertura straordinaria (ore 10-18), con letture per bambini, a cura dei volontari di NatiperLeggere e NatiperlaMusica, nella Sezione ragazzi (ore 10.30, Diritti alle storie); la Sala Reggio ospiterà invece alle ore 11 l’appuntamento “Tazio Nuvolari a Reggio Emilia”, presentazione del libro “1049” (EpiKa Edizioni, 2018) di Eugenio Pattacini e Alessandro Zelioli. Dialoga con gli autori Franco Boni, vicepresidente dell’associazione La Vecchia Montecchio.

Per i più piccoli, appuntamento in piazza Vittoria dove, dalle 10 alle 18, dove sono previste attività con gli asinelli dell’asineria ‘Aria aperta’ in collaborazione con la libreria Strand: letture animate, esercizi tattili, giochi e attività di conoscenza.

LE INIZIATIVE CULTURALI – Tra le iniziative in programma per la Festa del Patrono, venerdì 23 novembre alle 21, nella Basilica di San Prospero si terrà il Concerto di raccolta fondi per il restauro della Torre: protagonisti l’Orchestra ‘Adagio e Furioso’ diretta da Gaetano Nenna. L’iniziativa è organizzata e promossa da Associazione culturale Sgrintèla con il contributo di Annovi Reverberi Spa. Nel pomeriggio, alle ore 17, sempre presso la Basilica, è in programma la presentazione del libro ‘Don Ennio, il parroco di tutti’ a dieci anni dalla scomparsa di monsignor Eugenio Anceschi, per oltre trent’anni parroco di San Prospero.

Sempre venerdì 23, nella Sala del Tricolore del Municipio, dalle 9 alle 18, è in programma il convegno ‘Nel nome di Matilde. Quarant’anni di studi e iniziative (1977-2017)’, prima giornata di studi dell’Associazione Matildica Internazionale, con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia. La giornata è strutturata in tre diversi momenti: la prima sulle iniziative matildiche realizzate dal 1977 ad oggi a Reggio e dintorni, con uno sguardo al futuro, vede la partecipazione dell’assessora al turismo e presidente di Destinazione Turistica Emilia Natalia Maramotti, Alessandro Carri, Danilo Morini, Clementina Santi, Sandro Parmiggiani, Pietro Natale Capitani, Catia Iorri e Centurio Frignani. Nel pomeriggio si parlerà invece di “studi su Matildie di Canossa in Italia e all’estero” con Gabriele Fabbrici della Deputazione Reggiana, Eugenio Riversi dell’Università di Bonn, Paolo Golinelli dell’Università di Verona, Giusi Zanichelli dell’Università di Salerno. A chiudere la giornata di studio sarà una tavola rotonda su “Il futuro delle iniziative matildiche”, con gli interventi di Rossella Rinaldi, Nicola Mancassola, Mons. Tiziano Ghirelli, Francesco Lenzini e l’on. Antonella Incerti. La partecipazione è libera e gratuita.

IL PROSPERINO PER CONCLUDERE – Il 25 novembre in piazza Prampolini e piazza San Prospero verrà allestito il Prosperino: mercato tradizionale, curiosità e animazioni a cura di Coldiretti, Cia, Confagricoltura e l’associazione Gusto Sapiens (Cna).