Sabato a Mirandola si parla di donne e diritti

“L’amore non ha lividi. Donne e diritti in Italia e nel mondo” è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà a Mirandola sabato 24 novembre, presso il Centro culturale islamico di via Serafina, 19, con inizio alle 9.30. L’appuntamento rientra nell’ambito delle iniziative per la Giornata contro la violenza alle donne.

Intervengono Monja Zaniboni, sindaco di Camposanto, Loretta Tromba, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Mirandola, Daniela Braida, commissario capo e dirigente del commissariato di Mirandola, Stefano Toscani, responsabile del Pronto Soccorso dell’ospedale di Mirandola, Patrizia Khadija Dal Monte, componente dell’Emn (European muslim network), e Silvia Castaldini di Amnesty International Gruppo 196 Cento. Organizzano il Centro culturale islamico e l’associazione “Un cuore per la vita” con la collaborazione dell’associazione “Donne in Centro” e il patrocinio di Unione Comuni Modenesi Area Nord e Comune di Mirandola.