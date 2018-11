Imprendocoop fa centro: iscritte dodici idee d’impresa

Dai servizi alle persone ai viaggi, dalla logistica alla cultura e spettacolo. Guardano a settori innovativi, ma anche tradizionali, i dodici progetti d’impresa che hanno chiesto di partecipare alla quinta edizione di Imprendocoop, il progetto che favorisce l’occupazione e l’imprenditorialità ideato da Confcooperative Modena e Fondazione Democenter-Sipe.

«La cooperativa è lo strumento più adatto per dare forma e sostanza a idee e progetti innovativi sviluppati da persone che hanno voglia di fare impresa – dichiara il presidente di Confcooperative Modena Carlo Piccinini – Nelle prime quattro edizioni di Imprendocoop si sono candidate ottanta idee d’impresa, 50 delle quali erano start up. Ne abbiamo premiate complessivamente 23, che si sono costituite in cooperative e danno lavoro a una novantina di persone».

I partecipanti a Imprendocoop hanno la possibilità di usufruire di un percorso formativo di alto livello, assistenza, consulenza e servizi gratuiti. Il progetto si sviluppa tra l’autunno 2018 e la primavera 2019. Al termine del percorso formativo avverrà la selezione di tre progetti d’impresa che saranno premiati con 3 mila, 2 mila e 1.500 euro. L’erogazione dei premi e servizi è vincolata alla costituzione di un’impresa in forma cooperativa aderente a Confcooperative Modena.

Ricordiamo che Imprendocoop è sostenuto dal Comune di Modena, Emil Banca e Coop Up, la rete di Confcooperative nazionale per le idee, l’innovazione e lo sviluppo di imprese. Inoltre è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dall’Università di Modena e Reggio e dalla Camera di commercio di Modena.