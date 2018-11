Aggiornamento circa le chiusure sulla A1 Milano-Napoli e sul R49 Raccordo di Piacenza sud

Autostrade per l’Italia comunica che è stato aggiornato il programma di chiusura sulla A1 Milano-Napoli e sul R49 Raccordo di Piacenza sud.

Pertanto, per consentire lavori di pavimentazione programmati in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-dalle ore 22:00 di giovedì 22 alle ore 05:00 di venerdì 23 novembre, per chi proviene da Milano, sarà chiuso l’allacciamento con la Complanare di Piacenza, verso Brescia, Torino e Piacenza. Saranno contestualmente chiusi anche i rami di allacciamento che provengono dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia.

In alternativa, per facilitare i flussi di veicoli, si consigliano i seguenti itinerari:

-da Milano verso A21 Torino/Brescia/Piacenza, ai veicoli leggeri, si consiglia di uscire alla stazione di P acenza nord, immettersi sulla SS9 Via Emilia, poi sulla SP10 dalla stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia; mentre ai mezzi pesanti, con peso superiore a 7,5 tonnellate, si consiglia di uscire a Fiorenzuola, percorrere la SS9 Via Emilia, in direzione di Piacenza e seguire il percorso sopra indicato;

-da A21 Brescia e Torino per Bologna, immettersi sulla A1 verso Milano ed invertire il senso di marcia alla stazione di Piacenza nord;

-dalle ore 22:00 di giovedì 22 alle ore 05:00 di venerdì 23 novembre, sarà chiusa l’uscita della stazione di Fidenza, per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Parma o di Fiorenzuola;

-dalle ore 22:00 di venerdì 23 alle ore 05:00 di sabato 24 novembre, sarà chiuso il ramo di uscita, per chi proviene da Bologna ed è diretto a Melegnano ed a Binasco.

In alternativa, per facilitare i flussi di veicoli, si consiglia di immettersi sulla A58 TEEM fino a Vizzolo Predabissi o di entrare a San Giuliano Milanese.

Sul R49 Raccordo di Piacenza sud:

-dalle ore 22:00 di giovedì 22 alle ore 06:00 di venerdì 23 novembre, sarà chiusa l’uscita della stazione di Piacenza sud, per chi proviene sia da Milano sia da Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Piacenza nord, sulla A1 Milano-Napoli;

-dalle ore 21:00 di giovedì 22 alle ore 06:00 di venerdì 23 novembre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Piacenza sud, verso Milano e in direzione di Bologna.

In alternativa, per facilitare i flussi di veicoli, si consiglia di entrare a Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia o, solo per i mezzi leggeri, a Piacenza nord o a Fiorenzuola, sulla A1 Milano-Napoli.