San Cesario sul Panaro: fugge dopo aver urtato un ciclista, rintracciato dalla Municipale

Forte impegno della Polizia Municipale ieri sera a seguito di due sinistri stradale nei quali sono stati coinvolti un pedone e un ciclista.

Il primo si è verificato a Sant’Anna centro, frazione del comune di San Cesario sul Panaro, alle ore 18. Mentre un ciclista, K.B.R. di anni 21 percorrendo la via Sant’Anna con direzione via Emilia veniva urtato da un veicolo, cadendo rovinosamente a terra; il conducente dell’autovettura non prestava soccorso e si allontanava. Successivamente, dopo un paio d’ore, a seguito di accertamenti e ricerche, il personale della Polizia Municipale, unitamente a personale della Tenenza Carabinieri di Castelfranco, rintracciava il veicolo fuggitivo posteggiato all’interno di un garage. Sono tutt’ora in corso gli accertamenti a carico del conducente dell’autovettura. Il ciclista, attualmente, è ricoverato all’Ospedale Policlinico di Modena.

Il secondo sinistro si è verificato in centro abitato a San Cesario, dove un’autovettura condotta da Z. G. di anni 53 percorreva viale Vittorio Veneto con direzione Castelfranco Emilia quando giunta in prossimità di via Verdi urtava un pedone M.V. di anni 21 che stava attraversando il Viale per recarsi alla propria abitazione. Dopo la collisione il conducente dell’autovettura si fermava immediatamente a prestare soccorso. Il pedone investito attualmente è ricoverato al Ospedale di Baggiovara in prognosi riservata.