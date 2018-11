Fiorano, il sindaco Tosi risponde alle richieste di Lapam

Il sindaco di Fiorano Modenese Francesco Tosi, in riferimento alle esigenze presentate da Lapam Confartigianato di Fiorano, così risponde:

“Ho gradito la lettera inviatami nei giorni scorsi recante ad oggetto il Bilancio di previsione 2019 e vi ringrazio per lo spirito di collaborazione dimostrato. Ho apprezzato la conoscenza delle cose ed il carattere realistico delle segnalazioni e delle rivendicazioni espresse.

In attesa dell’incontro collettivo con le associazioni di categoria e organizzazioni sindacali previsto per il 26 c.m., ci tengo a fornire un pronto e breve riscontro sulle principali tematiche proposte. Quanto all’indennizzo da dare agli esercenti di via Vittorio Veneto a parziale risarcimento delle minori entrate, determinate dalla presenza di cantieri e di blocco o difficoltà nella circolazione stradale, devo dire di aver già incaricato gli uffici, prima della vostra lettera, di studiare la cosa per poterla realizzare nella massima regolarità giuridica e contabile. Riteniamo infatti semplicemente giusto, risarcire in qualche modo chi abbia ottenuto danno dai cantieri pubblici. Stiamo definendo gli importi. Quanto poi all’invito a mettere risorse per due zone fondamentali per l’economia fioranese e cioè il Villaggio Artigiano di Spezzano e il centro di Fiorano, devo dire che nel secondo caso il relativo progetto, giunto alla sua fase esecutiva, vede in bilancio un aumento di risorse rispetto alla previsione passata, raggiungendo la cifra di circa un milione e 400 mila euro. L’investimento complessivo sul centro di Fiorano aumenta poi considerevolmente se consideriamo l’intervento che sta effettuando Hera sui sottoservizi e cioè l’intera sostituzione della condotta dell’acqua e di quella del metano. Si tratta di una cosa importante che va a sostituire e a migliorare impianti ormai obsoleti con frequente necessità di manutenzione.

Per quanto riguarda poi il Villaggio Artigiano di Spezzano, il bilancio 2019 vedrà uno stanziamento di un milione e 200 mila euro per manutenzioni sulle strade (asfalti, segnaletica, marciapiedi, ecc.) in un accordo quadro che sta per andare a gara. All’interno del piano asfalti, verrà considerato anche il Villaggio artigiano di Spezzano. E’ già stata asfaltata nei mesi scorsi Via dell’Elettronica e in questi giorni sono in atto gli asfalti nel villaggio artigiano a ovest di via Ghiarola Vecchia (via Sacco e Vanzetti, via Marzabotto e Via della Stazione)”.