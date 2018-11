Vignola, dal 13 al 15 novembre Hera interviene sulla rete idrica

Nelle giornate di martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 novembre, Hera eseguirà un intervento di scavo finalizzato alla riparazione della rete idrica nei pressi dell’intersezione tra viale Vittorio Veneto, via Vescovada e via Montanara.

Per consentiere l’esecuzione dei lavori verranno apportate le seguenti modifiche alla viabilità: il transito veicolare su viale Vittorio Veneto sarà regolamentato a senso unico alternato in prossimità dei lavori; il transito veicolare di via Vescovada in direzione dell’intersezione oggetto dei lavori sarà deviato su via Bellini; il transito veicolare di via Montanara in direzione dell’intersezione oggetto dei lavori sarà deviato su via Grandi.

Le modifiche saranno in vigore dalle ore 8,30 alle ore 18,30 (circa) dei suddetti giorni e verranno regolamentate con apposita segnaletica; al di fuori di detta fascia oraria saranno ripristinate le normali condizioni di transito.