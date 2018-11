Piano antismog, l’11 novembre a Modena è domenica ecologica

L’11 novembre sarà domenica ecologica con il blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti dalle 8.30 alle 18.30 in tutta l’area cittadina compresa all’interno delle tangenziali, con le regole già in vigore durante la settimana, e con laboratori educativi, giochi e mercatino.

Nel corso della giornata saranno in vigore le stesse regole applicate dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 18.30 nell’area all’interno delle tangenziali non potranno circolare i veicoli più inquinanti secondo le regole già in vigore durante la settimana: rimangono fermi i veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1; i veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 (anche se dotati di filtro antiparticolato); i ciclomotori e i motocicli Euro 0. Le limitazioni si applicano nell’area compresa all’interno delle tangenziali nord Pirandello, Carducci e Pasternak, via Nuova Estense, strada Bellaria, strada Contrada, via Giardini, complanare Einaudi, strada Modena-Sassuolo, tangenziale Mistral. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade all’interno dell’anello delle tangenziali che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture ospedaliere. E per tutta la domenica sarà anche possibile viaggiare sugli autobus di linea urbani pagando un solo biglietto di corsa semplice.

Le informazioni sulla manovra, la mappa della zona interessata e le deroghe previste sono disponibili sul sito www.comune.modena.it/liberiamolaria-modena. Per informazioni è anche possibile recarsi all’Urp di piazza Grande 17, tel. 059 20312; piazzagrande@comune.modena.it. Tutte le informazioni sono disponibili anche sul canale Telegram www.comune.modena.it/telegram/resta-informato-con-telegram

Diverse le iniziative in programma nel corso della domenica che si apre in piazza Matteotti con la vetrina dei produttori agricoli a km zero e l’esposizione di auto elettriche (a cura di Gl Car), entrambe aperte fino alle 18.

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, nel complesso San Paolo di via Selmi 67/69, laboratori, giochi e mostre sulla sostenibilità indirizzati in particolare ai bambini: sarà possibile visitare le mostre “Riciclandino”, con le opere realizzate dalle scuole modenesi nell’ambito del progetto “Riciclandino” promosso dal Gruppo Hera, e “Tutti su per terra/rifiuti”, sulla riduzione e gestione sostenibile dei rifiuti curata da Arpa Friuli Venezia Giulia-Larea. I bambini potranno partecipare anche ai laboratori “Cuochi equilibristi” e “Iniezioni di creatività”, per la costruzione di giocattoli con materiale di recupero; e a “Show cooking”, attività laboratoriale di cucina creativa sulle buone abitudini alimentari e sulla riduzione dello spreco alimentare. Le iniziative sono a cura dell’associazione Zeroincondotta e del Gruppo Hera. Negli stessi orari saranno aperti i banchetti informativi sulle malattie rare del polmone, a cura di Ama fuori dal buio in collaborazione con Nata due volte, e sulla manovra antismog e la raccolta differenziata a cura delle Gel.