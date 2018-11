Da domani a domenica scacchi protagonisti a Vignola

Da domani, venerdì 9 novembre, a domenica 11 novembre, il gioco degli scacchi sarà protagonista nel centro di Vignola, in occasione della seconda edizione del torneo internazionale “Vignola città degli scacchi”.

L’iniziativa sarà ospitata presso spazi di Palazzo Barozzi e del castello di Vignola, messi gentilmente a disposizione, rispettivamente, dalla Parrocchia e dalla Fondazione di Vignola.

Organizzata dallo storico Club 64 A.s.d. di Modena, affiliato alla Federazione Scacchistica Italiana dal 1987, e in particolare dal maestro vignolese Carlo Alberto Cavazzoni, la manifestazione vedrà sfidarsi quasi 300 scacchisti provenienti dall’Italia e dall’estero, suddivisi in quattro tornei (uno in più dello scorso anno) a seconda del personale punteggio “Elo”, una sorta di ranking del mondo degli scacchi.

Novità assoluta di quest’anno è la conferenza “Scacchisticamente” della giornata inaugurale, in programma venerdì 9 novembre alle 17 presso la sala dei Contrari della rocca. Interverranno per un saluto il sindaco Simone Pelloni, il presidente della Fondazione di Vignola Valerio Massimo Manfredi, il maestro di scacchi Carlo Alberto Cavazzoni (presidente del torneo), la presidente dell’Università popolare “N. Ginzburg” Dunnia Berveglieri.

Riguardo al tema “Le attuali conoscenze scientifiche” sugli scacchi si confronteranno Giovanni Malferrari dell’Ausl di Reggio Emilia (“Il cervello dello scacchista neofita, dell’esperto-maestro e del computer”) ed Enrico Ghidoni del Centro di Neuroscienze Anemos (“Scacchi e memoria”).

Per “I risvolti nel mondo reale” interverranno invece lo psichiatra Yllner Styrbjörn (“Gli scacchi nell’adolescente”) e la neurologa Stefania Brotini (“Effetti benefici del gioco degli scacchi sui disturbi attentivi nelle patologie neurodegenerative”).

Sul fascino del gioco degli scacchi esporranno invece il neuropsicologo Pierre Achiary (“Scacchi e sciamanesimo”) e il docente di semiotica del cinema Eugenio Bicocchi (“Scacchi e cinema”). La chiusura dei lavori è prevista per le 19,30 circa.

Alle 20 della stessa giornata di venerdì 9 novembre si svolgeranno i primi turni dei tornei. Si proseguirà poi sabato e domenica, con inizio sempre a partire dalle 9,30. Per i primi classificati sono previsti sia premi in denaro, sia cesti di prodotti locali. Il montepremi complessivo è di oltre 4.500 euro.

Sabato alle 15,30, in piazza dei Contrari, è in programma una partita vivente a scacchi, a cura dell’associazione “Vignola Animazione”.

All’interno della rocca, inoltre, per tutti e tre i giorni della manifestazione, si potrà visitare una mostra di scacchiere a cura dell’artista Tiziana Grandi. Sabato e domenica inoltre, in piazza dei Contrari, si svolgerà un “mercatino medievale”.

Numerosissimi sono i partner del Club 64 che sostengono questa iniziativa: oltre al Comune di Vignola e all’Unione dei Comuni “Terre di Castelli” che hanno dato il patrocinio, alla Fondazione di Vignola, che ha concesso gratuitamente le sale del castello, e alla Parrocchia di Vignola, che ha messo a disposizione gli spazi di Palazzo Barozzi, partecipano l’Università “Natalia Ginzburg” di Vignola, il Gruppo di documentazione vignolese Mezaluna “Mario Menabue”, il Lions Club “Vignola e Castelli medievali”, il Centro Studi Vignola, il Gruppo Filatelico Vignolese, l’associazione Vignola Animazione, le Acli, Vignola Grandi Idee, lo Sci Club Vignola e molti esercenti vignolesi.

Per tutta la settimana del torneo, la stessa Vignola si è trasformata peraltro in un’enorme scacchiera. Sono state allestite infatti numerose vetrine di negozi a tema scacchistico e iniziative di promozione del gioco degli scacchi.

Per ulteriori informazioni: www.club64.it.