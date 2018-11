Bologna, saluto di commiato del Generale Visone ai Carabinieri della Legione E-R

Il Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, Generale di Corpo d’Armata Aldo Visone, ha incontrato i Carabinieri della Legione Emilia Romagna per il saluto di commiato, giunto dopo un intenso periodo di Comando in cui l’Alto Ufficiale ha avuto alle sue dipendenze tutti i reparti dell’Arma del Nord-Est Italia.

Giunto a Bologna questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Aldo Visone è stato ricevuto, nell’Aula Monticelli della Caserma “Luciano Manara” di via dei Bersaglieri, dal Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Claudio Domizi. Hanno partecipato alla cerimonia tutti i Comandanti Provinciali e una folta rappresentanza di Carabinieri in servizio della Regione, nonché di quelli in congedo e dell’Organismo di Rappresentanza dell’Unità di Base.

Il Comandante Interregionale si è congratulato con tutti i Carabinieri di questa Legione Emilia Romagna per l’impegno profuso e i risultati conseguiti nello svolgimento delle attività istituzionali.