A Modena il primo Business Day di CNA

Tra poco meno di un mese – il 5 dicembre 2018 – la Fiera di Modena ospiterà un grande evento rivolto alle imprese della filiera manifatturiera. A prendervi parte saranno circa 800 manager e i titolari di azienda, in rappresentanza di qualcosa come quattrocento aziende, che promuoveranno i propri prodotti e servizi attraverso più di duemila incontri individuali di 20’ ciascuno. Un matching che sarà il fulcro del Business Day di CNA, che dopo le esperienze regionali degli anni scorsi (nel 2015 al PalaPanini di Modena, l’anno dopo a Ferrara ed un anno fa all’Unipol Arena di Bologna), quest’anno diventa nazionale e raggiungerà dimensioni tali da farne un evento davvero unico e non solo a livello locale.

“Un’iniziativa – racconta Claudio Medici, presidente di CNA Modena – che deve il suo successo a due caratteristiche particolari. Innanzitutto, la presenza di grandi imprese (una quarantina), che noi definiamo player e che stanno al vertice della filiera della subfornitura, in particolare quella meccanica, partecipando al matching per selezionare potenziali nuovi fornitori”. Qualche nome: la Komatsu di Padova, Protesa (che fa riferimento al Gruppo Sacmi) di Imola, poi la mantovana Steelcom Fittings, la Mix di Cavezzo, Manitou e Borghi, entrambe di Castelfranco Emilia, la Toyota Handling Materials di Bologna.

“Il secondo elemento a cui il Business Day deve il suo successo – prosegue Medici – il fatto che gli incontri avvengano solo tra imprese che, mediante un meccanismo di preferenze incrociate, abbiano manifestato un reciproco interesse ad incontrarsi”. Il successo di questo format, peraltro, è testimoniato dai numeri: il 20% delle 270 imprese partecipanti all’edizione 2018 ha affermato di aver raggiunto accordi commerciali il giorno stesso dell’evento, percentuale salita al 35% nei giorni seguenti.

“In effetti, in una sola giornata le imprese possono allacciare contatti che altrimenti richiederebbero molto più tempo e, soprattutto, investimenti ben superiori al costo di partecipazione al nostro network” (250 euro più iva per gli associati, 450 per i non associati, per la partecipazione di due persone, pranzo compreso).

Queste caratteristiche fanno del Business Day di CNA, che gode del patrocinio del Comune di Modena e della collaborazione del Gruppo BPER, un evento apprezzatissimo dalle imprese.

Ad essere coinvolte sarà tutta la filiera della produzione meccanica – dal packaging all’automotive, dalle macchine utensili alle macchine per l’agricoltura ed il movimento terra – e dei servizi (logistica, marketing on e off line, ict, marketing) ad essa correlata. Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Toscana, sono invece le regioni maggiormente coinvolte, “ma iscrizioni sono arrivate anche da parte di aziende turche e tedesche”, conclude Medici.

Le adesioni si chiudono il 22 novembre. Per informazioni: tel. 059 418526, mail ferrari@mo.cna.it e sul sito www.cnanetwork.it.