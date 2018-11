Alloggi ad affitto calmierato a Maranello

Si possono presentare le domande di partecipazione al bando indetto dal Servizio Politiche Abitative dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per la formazione di una graduatoria finalizzata alla locazione a canone calmierato di 4 mini alloggi liberi ubicati nelle palazzine di via Stradi n.8 e via Sibilla Aleramo n. 15 di proprietà del Comune di Maranello.

Possono presentare domanda di partecipazione nuclei familiari già costituiti e che intendono costituirsi, con valore ISE pari o superiore a 14.500,00 euro. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 Novembre 2018, direttamente allo Sportello Sociale di Maranello (Via Vittorio Veneto 9, Maranello) o prendendo appuntamento con un referente del Servizio telefonando al 0536/240016.

Le domande saranno esaminate da una commissione tecnica, che provvederà alla valutazione delle domande, dei requisiti e delle condizioni soggettive ed economiche dichiarate. Il canone iniziale di locazione è fissato dalla Giunta Comunale di Maranello in base alla dimensione e alle caratteristiche di ogni alloggio. Info: Sportello Sociale di Maranello, tel. 0536/240016.