Tutti pronti per l’inverno: a Modena si chiude Skipass

Quattro giorni di montagna, neve, enogastronomia e spettacolo, a disposizione dei tanti visitatori che hanno riempito i padiglioni di ModenaFiere fin dal primo giorno.

“L’edizione del venticinquesimo chiude con un bilancio molto positivo. Con la Coppa del mondo di Big Air, Skipass si conferma l’appuntamento leader in Italia per il mondo della neve”, commenta il direttore di ModenaFiere, Paolo Fantuzzi, “Skipass 2018 registra 90 mila visitatori, 140 atleti internazionali in gara, 2 dirette su Rai Sport e diffusione delle immagini dell’evento sul trampolino in mondo visione, in 24 paesi. La spettacolarità delle gare e il gradimento del pubblico danno ragione del grande sforzo organizzativo compiuto da ModenaFiere in sodalizio con la Federazione internazionale sci e con la Federazione italiana sport invernali”.

Un grande successo di pubblico, elogiato anche dagli espositori della manifestazione e dal gota dello sci mondiale: qui sono arrivati da tutto il mondo i grandi campioni del freestyle, che si sono sfidati nell’unica tappa italiana della Coppa del Mondo di Big Air. Un’esperienza che ha convinto tutti e dato una grande carica di adrenalina e spettacolo, come si evince dalle parole di Roberto Moresi, Direttore di Gara FIS Park & Pipe: “Una gara eccezionale, una prima edizione straordinaria. Il pubblico di Modena ha fatto la differenza e ha dato una spinta unica a questa competizione”. Il livello altissimo dei rider, tra i quali spiccavano campioni olimpici e campioni del mondo, ha permesso di mettere in scena una gara ad alto tasso tecnico. A questo si aggiunge la complessità e allo stesso tempo il fascino del trampolino costruito per l’occasione, una vera e propria sfida per gli atleti in gara. “Il livello degli atleti è stato altissimo, ma è stato anche esaltato dalla struttura, davvero incredibile: ha permesso grandi evoluzioni”.

All’interno dei padiglioni tantissimi hanno pianificato le prossime vacanze invernali e altrettanti hanno acquistato tutto il necessario per godersi le proprie giornate sulla neve. Ad accompagnare la 4 giorni modenese i tantissimi campioni azzurri che si sono susseguiti all’interno dello stand della Federazione italiana sport invernali: da Sofia Goggia a Federico Pellegrino, da Michela Moioli a Christof Innerhofer.