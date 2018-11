Modena, lo chef Bottura ha un “gemello” di cioccolato

Bottura & Bottura. Uno in carne e ossa, l’altro di cioccolato. Questa mattina al festival Sciocola’ di Modena, mentre lo chef ‘numero uno’ al mondo ritirava il premio Sciocola’ d’Oro, alle sue spalle veniva inaugurato l’enorme Monte Rushmore scolpito in cacao con il suo volto ritratto accanto a quelli di Vasco, Pavarotti e Enzo Ferrari.

“Sono emozionato e imbarazzato – ha commentato Massimo Bottura – per questo premio anche perché Enzo Ferrari e Luciano Pavarotti sono dei mostri sacri e sono morti, io e Vasco, che è una gloria della musica, siamo ancora in vita. Mi tirano per la giacchetta da tutto il mondo ma l’Osteria Francescano non si muoverà mai da Modena”

Il Monte Rushmore, realizzato con 800 chili di cacao dal maître chocolatier veneto Mirco Della Vecchia in collaborazione con l’artista trentino Gianluigi Zeni, è solo una delle attrazioni del museo a cielo aperto, allestito per Sciocola’ e ribattezzato ‘Louvre di cioccolato’, che comprende anche la riproduzione in miniatura del Duomo di Modena a firma di Stefano Comelli e il tributo alla gastronomia modenese con la composizione di Stefano Donelli che ritrae in un dolcissimo gruppo scultoreo una forma di Parmigiano Reggiano, uno zampone, una bottiglia di Lambrusco e una di aceto balsamico tradizionale.

Sciocola’ prosegue fino a domenica tra assaggi golosi e appuntamenti gastronomico-culturali. Domani si inizia con una serie di lezioni per imparare a gustare il cioccolato. Quindi il Consorzio Modena a Tavola tiene a battesimo il piatto ufficiale di Sciocola’: il Rocher di cappone con cioccolato speziato, ideato dallo chef Emilio Barbieri, titolare del ristorante stellato Strada Facendo. Sempre sabato pomeriggio uno dei momenti più divertenti e interessanti di Sciocola’: il Processo al cioccolato, talk show dai toni brillanti in cui vengono discussi pregi e difetti del cioccolato. Infine presentazione della tavoletta da record lunga 100 metri realizzata dai maestri ACAI e sfida finale del contest dedicato ai cocktail al cioccolato. Nel programma di domenica spicca la premiazione del concorso “La miglior Pralina all’aceto balsamico tradizionale di Modena Dop” a cura di CNA Modena.