A Modena vento forte, alberi caduti sulle auto

Il forte vento che questo pomeriggio, lunedì 29 ottobre, ha interessato anche la zona di Modena ha provocato la caduta di quattro alberature in città, nelle vie Sigonio, Liguria, Stresa e in viale Italia, che hanno provocato qualche danno ma nessun ferito.

Alcune segnalazioni di piante cadute sono arrivate nel corso del pomeriggio alla Polizia municipale. Da una verifica effettuata dai tecnici comunali, intervenuti sul posto, le alberature sono risultate internamente marce, ma senza segni visibili di malattia, esternamente, che potessero farne prevedere la caduta.

Il patrimonio verde stradale cittadino ammonta a circa 78 mila alberature ed è soggetto a periodici controlli dello stato di salute delle piante. Nelle prossime settimane verranno in particolare effettuati controlli mirati alle alberature adiacenti a quelle cadute, per verificarne le condizioni.

L’albero caduto in via Sigonio, in particolare, ha danneggiato quattro autovetture in sosta ed ha raggiunto occupandola una delle carreggiate stradali, quello in via Stresa è caduto invece su proprietà privata. In via Liguria l’alberatura è finita su strada senza provocare danni a cose o a persone, così come nessun danno ha provocato la caduta dell’albero in viale Italia, all’altezza di via San Faustino, che è finito in area verde.