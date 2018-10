Non è di Pietro Fogliani il cadavere rinvenuto a La Spezia

Non è dell’imprenditore Pietro Fogliani il cadavere dell’uomo in avanzato stato di decomposizione recuperato al largo di Deiva Marina (La Spezia) lo scorso 23 settembre. La comparazione fra gli elementi biologici di Fogliani ed il Dna del cadavere ripescato in mare, ha escluso che si tratti della stessa persona. L’esito della comparazione viene confermato dalla sorella di Fogliani. Come noto dell’imprenditore sassolese 56enne non si hanno più notizie dal 18 agosto scorso quando scomparve in mare tra la Liguria e la Toscana. La barca di Fogliani venne ritrovata arenata il 21 agosto di fronte al litorale di Vada (Livorno), ma di lui nessuna traccia. Di fatto, dunque, le ricerche dell’imprenditore sono ancora aperte.

Nel frattempo si cerca di risalire all’identità del cadavere. Per questo sono in corso accertamenti sulle persone di cui esiste denuncia di scomparsa. Una verifica porta anche a Mentone, in Francia, da dove manca all’appello un residente. Dall’autopsia effettuata sul cadavere rinvenuto in mare è emerso che la morte sia avvenuta per annegamento. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. Attorno alla vita era stretta una cintura di piombi: ciò lascia ipotizzare che la morte sia conseguenza di un’immersione subacquea.