Lavori in Via Vittorio Veneto a Fiorano

Hera interverrà nel centro di Fiorano con importanti lavori di rifacimento della condotta dell’acquedotto, compresi gli allacciamenti, in Via Vittorio Veneto, che risulta indispensabile svolgere prima di qualsiasi intervento ipotizzato dal Masterplan del centro storico.

Per consentire questi lavori, da lunedì 22 ottobre 2019 al 22 gennaio 2019, in Via Vittorio Veneto sarà introdotto un restringimento della carreggiata con circolazione a senso unico alternato, regolato da movieri, nell’intero tratto da Via Guglielmo Marconi a Via Santa Caterina. Tre stalli del parcheggio in Via Guglielmo Marconi saranno utilizzati per il cantiere.