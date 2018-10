Ruba cellulare dalla borsa di una donna, arrestato dalla Polizia Municipale

Le 13.30 di ieri, venerdì 12 ottobre, Piazza Ravegnana, sotto le Due Torri: una donna peruviana di 29 anni in sella alla sua bicicletta rallenta per lasciar passare i pedoni. Un uomo si avvicina e, approfittando della ressa, sfila dalla borsa adagiata sul cestello della bici un telefono cellulare. La mossa non sfugge a un agente del Reparto Sicurezza della Polizia Municipale, in servizio in abiti civili insieme ad altri tre colleghi per la prevenzione e repressione dei delitti contro il patrimonio.

La donna non si accorge di nulla e si allontana, mentre gli agenti fermano l’uomo, un quarantacinquenne di origine algerina. Trovato in possesso del cellulare e privo di documenti, viene sottoposto ai rilievi da cui emergono precedenti per delitto contro il patrimonio, spaccio di stupefacenti e furto, e una permanenza in carcere fino a maggio di quest’anno. La donna è stata rintracciata e ha riavuto il suo cellulare. Per l’uomo, dopo il processo per direttissima di stamattina, si sono aperte le porte del carcere.